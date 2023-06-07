بن رحمة في مُهمة التتويج بأول لقب أوروبي في مسيرته

يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة. اليوم الأربعاء. رفقة فريقه واست هام الإنجليزي، نظيره فيورنتينا الإيطالي، في نهائي دوري المؤتمرات الأوروبية.

ومن المنتظر أن يُقحم المدرب ديفيد مويس، سعيد بن رحمة، أساسيا في المواجهة، حيث يُعتبر ثاني أكثر لاعبي فريقه مساهمة تهديفا.

حيث شارك بن رحمة هذا الموسم في 51 مواجهة في كل المنافسات هذا الموسم، وسجل 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وسيكون بن رحمة في هذا اللقاء أمام فرصة التتويج بأول لقب أوروبي في مسيرته، والثالث في تاريخه فريقه واست هام، الذي سبق له التتويج بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1965، وكأس الإنتر توتو عام 1999.

يجدر الإشارة، ستُقام المواجهة بملعب فورتونا أرينا بالعاصمة التشيكية براغ، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي. وبقيادة طاقم تحكيم إسباني كارلوس ديل سيرو، وبمساعدة الحكمين الأول سيربيان وغوادالوب بوراس.