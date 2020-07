بن رحمة لاعب الشهر في الشامبين شيب

ونال سعيد بن رحمة، هذا اللقب، بالنظر لتألقه الكبير طيلة شهر جويلية، بألوان ناديه برينتفورد، من خلال الاهداف التي سجلها، والتمريرات الحاسمة التي قدمها.

وبالإضافة لذلك، تمكن الدولي الجزائري، من قيادة ناديه، لتجاوز تجاوز عقبة نادي سوانزي سيتي، ضمن مباريات البلاي أوف، وبلوغ الدور النهائي.

يذكر أن سعيد بن رحمة، سيخوض نهائي مباريات البلاي أوف، أمام نادي فولهام، على تحقيق الفوز، لضمان مكانة الموسم المقبل في البريمر ليغ.

8⃣games, 6⃣goals, 1⃣assist 🔥@BrentfordFC forward Said Benrahma has been named the Sky Bet Championship Player of the Month for July 🏆

— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 31, 2020