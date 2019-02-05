“بن رحمة” :”لا أريد حرق المراحل وهذا ما ينقصني”

أكد الدولي الجزائري، “سعيد بن رحمة”، بأنه لا يزال في طور التعلم، كونه لم يتحصل على التكوين في الفئات الصغرى.

وصرّح قائلا لـ”لاغازيت دو فيناك” :”لم يسبق لي دخول مركز تكوين، وهو ما يجعلني أعاني من نقائص كثيرة بالمُستوى العالي”.

ليُضيف :”لقد تعلمت الكثير في مُختلف التجارب التي قمت بها سواء مع نيس، أونجي، غازيلاك أجاكسيو وشاتورو، والآن في برانتفورد”.

وأردف :”أعاني نقائص من الجانب التكتيكي على وجه التحديد، حيث أني كنت مُركزا على المُراوغات فقط، وهذا غير كافٍ”.

وختم :”لا أريد حرق المراحل، أفضل مواصلة التعلم بشكل تدريجي، خاصة وأني صغير في السن”.