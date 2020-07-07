بن رحمة: “لدينا هدف واحد نسعى إلى تحقيقه”

أكد “سعيد بن رحمة”، نجم “برينتفورد”، أنه يهدف لتحقيق الصعود إلى البريميرليغ رفقة فريقه وكتابة قصة جميلة مع النادي.

وصرح “بن رحمة” لموقع الفريق الإنجليزي قائلا: “نحاول دائما تقديم كل ما لدينا في المباراة، لدينا كل الإمكانيات من أجل صنع الفارق”.

وأضاف: “نحن نلعب من أجل الفريق وهذا هو سر قوتنا، ثلاثي خط الهجوم مثالي فجميعنا نصنع الأهداف ونسجلها”.

وتابع: “نحن فريق متحد، وكل لاعب منا يلعب لزميله، نحاول الاستمتاع بالمباريات قدر المستطاع، فنحن في قارب واحد”.

وختم كلامه: “لدينا هدف واحد نسعى إلى تحقيقه، وعلينا الاستمتاع بذلك ومواصلة العمل بجدية فهذا أهم شيء”.