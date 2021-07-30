بن رحمة: “لدي أهداف أطمح لتحقيقها في الموسم الجديد”

أبدى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة شوقه الكبير لانطلاق الموسم الجديد من البريمرليغ، كاشفا بأنه سطرا أهدافا يطمح لبلوغها.

وصرح بن رحمة، للموقع الرسمي لناديه واست هام الإنجليزي: “أنا جد متحمس لبدأ موسمي الثاني مع واست هام”.

وأضاف الدولي الجزائري: “في هذا الموسم الجديد، أضع أهداف في رأسي، وآمل أن أتمكن من تحقيقا”.

وتابع سعيد بن رحمة: “لا أطيق الإنتظار لبدأ بطولة الموسم الجديد، أريد أن أظهر للجميع ما يمكنني القيام به”.