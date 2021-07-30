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الرياضة

بن رحمة: “لدي أهداف أطمح لتحقيقها في الموسم الجديد”

بقلم كريم.تيغرمت
بن رحمة: “لدي أهداف أطمح لتحقيقها في الموسم الجديد”
اللاعب سعيد بن رحمة
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أبدى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة شوقه الكبير لانطلاق الموسم الجديد من البريمرليغ، كاشفا بأنه سطرا أهدافا يطمح لبلوغها.

وصرح بن رحمة، للموقع الرسمي لناديه واست هام الإنجليزي: “أنا جد متحمس لبدأ موسمي الثاني مع واست هام”.

وأضاف الدولي الجزائري: “في هذا الموسم الجديد، أضع أهداف في رأسي، وآمل أن أتمكن من تحقيقا”.

وتابع سعيد بن رحمة: “لا أطيق الإنتظار لبدأ بطولة الموسم الجديد، أريد أن أظهر للجميع ما يمكنني القيام به”.

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