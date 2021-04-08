بن رحمة: “لم أتوقع أن أصبح لاعبا محترفا”

كشف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أنه لم يتوقع أن يصبح لاعبا محترفا، رغم إيمانه بقدراته، وموهبته الكروية منذ الصغر.

وصرح بن رحمة، في حوار خاص: “لم أكن أتوقع أن أصبح لاعبا محترفا، حتى بعدما أمضيت في نادي نيس، وأنا في سن الـ18، لم أتوقع أن أصل إلى الدوري الممتاز”.

وأضاف: “كنت أشك فيما إذا كنت أقدم عملا جيدا مع الفريق، رغم أنني كنت متيقنا من امتلاكي لقدرات، وبأنني لاعب جيد”.

وتابع سعيد بن رحمة: “كنت أعرف كيف أقوم بالعديد من الأمور، لكنني شعرت بأنني مقيد، إلى غاية انتقالي إلى شاتورو، أين اتضحت الأمور لي أكثر”.