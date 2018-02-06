بن رحمة: “ليستر لم يكن عادلا مع محرز”

عبر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، عن رأيه بخصوص قضية رياض محرز، موضحا أن مسؤولي ليستر سيتي، لم يكونو عادلين معه.

وصرح سعيد بن رحمة: “أعتقد أن ليستر لم يكن عادلا مع محرز، برفضهم إنتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 70 مليون باوند”.

وأضاف: “صحيح أن الفضل يعود لنادي ليستر سيتي، في بروز محرز، لكن كان عليهم إحترام رغبته والسماح له بالرحيل”.

وتابع: “صحيح أن لاعب مثل محرز يستحق أكثر من هذا المبلغ، لكن ليستر سيتي لا يملك لاعبا بإمكانه بلوغ هذه القيمة حاليا”.

وأردف بن رحمة: “محرز يجب أن ينتقل لفريق كبير، لأنه يملك الموهبة والإمكانيات اللازمة، وهو يستحق ذلك”.