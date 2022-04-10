بن رحمة: ليس لدي أي دافع للإنتقام من برينتفورد

كشف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عن علاقته الجيدة مع مسؤولي فريقه السابق برينتفورد الذي حقق الصعود رفقته إلى البريمرليغ.

كما قال بن رحمة في تصريح له للموقع الرسمي لفريقه ويست هام اليوم “أن متحمس دائما للعودة إلى برينتفورد في ضوء ما فعلته هناك.لن أنسى أبدا الفريق لذي كنت العب معه والجماهير التي ساندتني”.

وأضاف “يسعدني دائمًا العودة إلى هناك واللعب ضدهم. لدي فقط ذكريات جيدة من برينتفورد”.

وختم بن رحمة “ليس لدي أي روح من الانتقام. نتمنى الفوز عليهم وهذا هو الهدف الوحيد ليس من أجلي إنما من وجه فريقه الحالي”.

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