بن رحمة: “ليون هو النادي الذي يدعم لاعبيه ويقودهم إلى القمة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، عن الأسباب التي شجعته للانتقال إلى نادي ليون الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وصرح بن رحمة، في حوار، للقناة الخاصة بناديه ليون: “تحدثت مع لوكاس باكيتا، بشأن هذا الانتقال، لأننا نتفق بشكل جيد”.
كما أضاف: “باكيتا كان دائمًا يقول لي أشياء رائعة عن النادي، أخبرني أنه أحب المدينة، والمشجعين كانوا رائعين، أخبرني أن أولمبيك ليون ناد عظيم”.
وأردف: “جميع اللاعبين الذين تحدثت معهم عن ليون، لم يخبروني إلا بالأشياء الجيدة عن النادي والمدينة”.
وتابع سعيد بن رحمة: “أعتقد أن ليون هو النادي الذي يدعم لاعبيه، ويمنحهم القوة، ويساعدهم على التقدم ويسحبهم إلى القمة، هذا مهم كثيرا بالنسبة للاعب”.
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