بن رحمة: “متشوقون لاكتشاف جمهور تيزي وزو”

أبدى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، تحمسه لاكتشاف جمهور تيزي وزو، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم بمنتخب ليبيريا.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، مقطع فيديو، للحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الخضر، بمركز سيدي موسى، قبل تنقلهم إلى تيزي وزو.

وظهر بن رحمة في هذا الفيديو، بتصريح قصير قال فيه: “بعد اكتشافنا لجمهور عنابة، ووهران، اللذين كانا رائعين، سنرى كيف سيكون جمهور تيزي وزو”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يستقبل أمسية اليوم الأحد، انطلاقاً من الساعة الخامسة، منتخب ليبيريا، بملعب “حسين آيت احمد” بتيزي وزو، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.