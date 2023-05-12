بن رحمة مرشح لجائزة لاعب الأسبوع في دوري المؤتمرات

رشح الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، نجم نادي ويست هام الإنجليزي، لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع لدوري المؤتمرات الأوروبية.

وكشف الحساب الرسمي لدوري المؤتمرات، على “تويتر”، عن ترشيح بن رحمة، لجائزة افضل لاعب للأسبوع.

كما ينافس الدولي الجزائري، على هذه الجائزة كل من زميله في الفريق، ريس، بالإضافة لديوف، لاعب بازل، وبراغي، من فيورنتينا.

يذكر أن سعيد بن رحمة، ساهم بهدف، في فوز ناديه ويست هام، أمام أزاد ألكامار، بثنائية مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي هذه المنافسة.