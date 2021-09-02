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الرياضة

بن رحمة مرشح لجائزة لاعب الشهر في البريمرليغ

بقلم كريم.تيغرمت
بن رحمة مرشح لجائزة لاعب الشهر في البريمرليغ
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تواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب واست هام الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الشهر في البريمرليغ الإنجليزية.

وكشف الحساب الرسمي للبريمرليغ، عبر “التويتر”، عن قائمة اللاعبين المرشحين لهذه الجائزة، والتي ضمت اسم سعيد بن رحمة.

وجاء اختيار الدولي الجزائري، ضمن هذه القائمة نظير تألقه بداية هذا الموسم، رفقة واست هام، أين سجل هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين.

وينافس سعيد بن رحمة على هذه الجائزة، كل من ماركو ألونزو، ميشال أنتونيو، ايريك دير، ديماري غراي، ميسون غرينوود.

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