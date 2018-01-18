بن رحمة مطلوب في “الكالتشيو” و”الليغا”

إرتفعت أسهم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة بشكل سريع خلال الميركاتو الشتوي الجاري، نظرا لعروضه القوية مع “شاتورو” هذا الموسم.

وكشفت جريدة “ليكيب” بأن الجناح الأيمن الصاعد، يمتلك عروضا مُهمة من أكبر الدوريات الأوروبية، وتحديدا من “ليغانيس” الإسباني و”أتالانتا” الإيطالي.

ولم يمنح صاحب الـ22 عاما تفاصيل دقيقة بخصوص مُستقبله الإحترافي وصرح قائلا :”لدي بعض المُقترحات، وسأقوم بدراستها رفقة وكيل أعمالي”.

يذكر بأن بن رحمة لايزال مُرتبطا بعقد مع فريقه الأصلي “نيس” وينشط مع “شاتورو” في الليغ2 على شكل إعارة فقط.