بن رحمة :”مللت وأرهقت.. ولكني مُجبر على الإلتزام بالحجر”

أكد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، بأن مل الحجر الصحي المنزلي المفروض على الجميع، بسبب إنتشار وباء كورونا في إنجلترا.

وصرّح نجم برينتفورد، خلال بث مباشر له في “إنستغرام” قائلا :”صراحة لقد أرهقت ومللت، ولكننا مجبرون على الإلتزام بالتعليمات”.

وأوضح صاحب المُراوغات السحرية، بأنه ورغم كل شيء يقوم بالتمارين يوميا، من أجل المُحافظة على لياقته نسبيا تفاديا لإنهيارها كُليا.

يُشار بأن المُنافسة متوقفة منذ أسابيع في المملكة البريطانية، والتي تشهد توسعا رهيبا لبؤرة كوفيد 19 خلال الأيام القليلة الماضية.