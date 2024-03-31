إعــــلانات
الرياضة

بن رحمة مُمرر حاسم وينقذ ليون من الخسارة

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن رحمة مُمرر حاسم وينقذ ليون من الخسارة
  • 117
  • 0

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري السعيد بن رحمة، فريقه ليون من الهزيمة، أمس السبت، في مواجهة الضيف ريمس، في إطار الجولة 27 من “الليغ1”.

بعد أن بصم لاعب الخضر على تمريرة هدف فريقه الوحيد، في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، وبعد 4 دقائق فقط من دخوله أرضية الملعب.

كما نال بن رحمة تنقيط 7/10 في المواجهة، رغم مشاركته في 28 دقيقة فقط في هذه المواجهة.

يجدر الإشارة، شارك بن رحمة مع أولمبيك ليون منذ إلتحاقه في الميركاتو الشتوي في 8 مواجهات وسجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/sbtgk
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر