بن رحمة مُمرر حاسم وينقذ ليون من الخسارة

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري السعيد بن رحمة، فريقه ليون من الهزيمة، أمس السبت، في مواجهة الضيف ريمس، في إطار الجولة 27 من “الليغ1”.

بعد أن بصم لاعب الخضر على تمريرة هدف فريقه الوحيد، في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، وبعد 4 دقائق فقط من دخوله أرضية الملعب.

كما نال بن رحمة تنقيط 7/10 في المواجهة، رغم مشاركته في 28 دقيقة فقط في هذه المواجهة.

يجدر الإشارة، شارك بن رحمة مع أولمبيك ليون منذ إلتحاقه في الميركاتو الشتوي في 8 مواجهات وسجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة.