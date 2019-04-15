“بن رحمة” مُهدد بتضييع كأس إفريقيا

أصبح الدولي الجزائري، “سعيد بن رحمة”، مُهددا بعدم المُشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة بالأراضي المصرية، بسبب تعرضه للإصابة.

وكشفت الإعلام البريطاني، بأن الجناح الطائر، يُعاني مُشكلا في الكاحل، أجبر على ترك مكانه مُبكرا في الجولة الماضية في “التشامبينشيب”.

ويُنتظر بأن يخضع لاعب “نيس” السابق، لفحص جديد، لتحديد مُدة غيابه عن المُنافسة الرسمية، والتي قد تستمر لنهاية الموسم الجاري.

ويأمل الجميع أن يتعافى صاحب نجم “برينتفورد” سريعا، وهو الذي يُقدم موسما رائعا، بتسجيله لـ10 أهداف و 14 تمريرة ساحة.