بن رحمة هدافاً أمام أولمبياكوس ويرد على الانتقادات

بصم اللاعب الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، اليوم الخميس، على هدف في مواجهة فريقه أولمبيك ليون أمام أولمبياكوس.

وتندرج في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات “الأوروبا ليغ”. وانتهت لصالح أولمبيك ليون، بهدفين دون مقابل.

وشارك لاعب الخضر، بن رحمة، في المواجهة التي احتضنها ملعب “غروباما” بمدينة ليون، بديلاً بداية من الدقيقة الـ68 من الشوط الثاني، مكان زميله الفرانكو الجزائري، ريان شرقي، الذي سجل الهدف الأول لصالح “لوال” في الدقيقة 65.

ليعزز السعيد بن رحمة، الفارق لصالحه فريقه، بهدف ثانٍ، بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله.

للإشارة، عانى لاعب الخضر، بن رحمة، من التهميش من قبل مدرب فريقه منذ انطلاق الموسم الجاري، ورد عليه بطريقته الخاصة.