بن رحمة هدافا رفقة ويست هام في دوري المؤتمرات الاوروبي

سجّل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الهدف الثاني لفريق ويست هام البريطاني في مباراة فيبورغ الدانماركي. ضمن منافسة دوري المؤتمرات الأوروبي.

ودخل بن رحمة أساسيا في مباراة، يوم الخميس، التي تألق فيها رفقة زملائه. ليواصل مهاجم الخضر ممارسة هوايته المفضلة في اقتناص الأهداف بعدما سجّل هدفا مؤخرا لصالح “المطارق”.

و أصبح بن رحمة ركيزة أساسية في تيشكيلة مدربه مويس، الذي يبدو أن تجاوز الخلاف الذي ساد بين الثنائي الموسم الماضي.