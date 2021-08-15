بن رحمة هداف ويقود وست هام لفوز ساحق أمام نيوكاستل

سجل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بداية موسم جد موفقة اليوم الأحد، رفقة ناديه وست هام، في المواجهة التي جمعتهم نيوكاستل.

ودخل بن رحمة، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه وست هام، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الأولى من البريمرليغ.

وبرز الدولي الجزائري بقوة، في الدقيقة الـ53، أين سجل الهدف الثاني لوست هام بطريقة رائعة، معدلا بذلك النتيجة، كما نجح في منح تمريرة حاسمة.

وانتهى هذا اللقاء، بفوز رفقاء سعيد بن رحمة، على حساب نيوكاستل، بنتيجة (4-2)، محققين بذلك بداية موسم جد موفقة