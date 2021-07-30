بن رحمة: “هذا النادي منحني كل شيء وسعيد بمواجهته في البريمرليغ”

تحدث الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب واست هام الإنجليزي، عن فريقه السابق برينتفورد، أين أبدى حبه وامتنناه الكبير لهذا النادي

وصرح بن رحمة، في حوار خاص للموقع الرسمي لنادي ويست هام: “برينتفور فريق منحي كل شيء، حيث سمح لي بالبروز، والتألق رغم أنني بقيت فيه لسنتين فقط”.

وأضاف الدولي الجزائري: “أنا سعيد جدا من أجلهم بعد تحقيق الصعود، لأن برينتفورد فريق منظم ومهيكل جيدا”.

وتابع سعيد بن رحمة: “سعيد جدا بمواجهتهم في مباراة ودية، بالإضافة لملاقاتهم في منافسة البريمرليغ هذا الموسم”.