بن رحمة :”هذا ما يجب عليّ فعله للتألق في البريميرليغ”

كشف الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بأنه عازم على التألق في البريميرليغ الإنجليزية، بمناسبة أول تجربة له فيها، رفقة ناديه الجديد واست هام.

وتحدث الجناح الطائر لقناة “بي إن سبورتس” قائلا :”لا يوجد فرق كبير بين الشامبينشيب والبريميرليغ، ولكني أسعى للبروز”.

وأضاف :”الفرق الوحيد، هو أنك مُطالب بإظهار جاهزية بنسبة 100%، في جميع المُباريات، وتقدم الأفضل دائما”.

وواصل :”لا توجد مُباراة سهلة في هذا الدوري، وهو ما يجعل الجميع مُطالبا بإظهار أفضل ما لديه بشكل دائم ومُستمر”.

ويُقدم صاحب المُراوغات السحرية، بداية موسم موفقة مع “الهامرز”، حيث منح تمريرتين حاسمتين لحد الآن.

وتمكن الجناح الطائر، من خطف مكانة أساسية، في الأسابيع الماضية، وهذا قبل أن يعود لمقاعد البدلاء، خلال الداربي أمام تشيلسي.