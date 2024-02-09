بن رحمة:” هكذا كانت ردة فعل والدتي بعدما علمت بمفاوضات أولمبيك ليون”

تحدث لاعب المنتخب الوطني، السعيد بن رحمة، عن أول ردة فعل من والدته بعدما علمت أن إدارة نادي ليون في مفاوضات مع نظيرتها من نادي واست هام للتعاقد مع إبنها.

وصرح بن رحمة، لموقع “ليكيب”:”كانت والدتي سعيدة للغاية بالإنضمامي إلى أولمبيك ليون، خاصة بالترحيب الكبير الذي لقيته هنا”.

وأضاف بن رحمة:”عندما كانت المحادثات جارية مع نادي أولمبيك ليون، وأخبرتها بذلك، قالت لي هيا نذهب إلى ليون، وعندما كنا بلندن بدأت بتجهيز الأغراض تحسبا للمغادرة”.