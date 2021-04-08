بن رحمة: “هكذا كان ردي على أول استدعاء للخضر”

تحدث الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة عن أول استدعاء تلقاها من المتخب الوطني، وكيف كان رده على ذلك.

وكشف بن رحمة، في حوار خاص: “تلقيت اتصال ونت أضن أنه أحد المناجرة، بعدها سمعت “الاتحاد الجزائري””.

وأضاف نجم واست هام: “المكالمة كانت رديئة، لذا طلبت من المتصل أن يذكري باسمه، فقال لي كريستيان غوركيف، فقلت على الفوز نعم لا داعي للاتصال بي أنا قام”.

وعرج بن رحمة، للحديث عن الجمهور الجزائري أني قال: “لدينا جمهور لا يصدق على الإطلاق، عندما يلعب المنتخب الوطني الجزائر بأكملها تتوقف، القليل من البلدان لديها هذا”.