بن رحمة وبرينتفورد يضيعان فرصة ضمان الصعود مبكرا للبريميرليغ

انهزم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، وناديه برينتفود، اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهم بستوك سيتي، لحساب الشامبين شيب، ليتأجل بذلك ضمانهم الصعود للبريميرليغ.

وشارك بن رحمة، كعادته أساسيا، في هذه المباراة، التي انتهت بنتيجة 1-0، لصالح أصحاب الأرض، ستوك سيتي، وهي أول هزيمة لبرينتفورد منذ 9 جولات.

وبهذا يكون الدولي الجزائري، وناديه برينتفورد، قد ضيعا فرصة من ذهب، لضمان مبكرا، الصعود المباشر هذا الموسم، للبريمرليغ.

وسيكون على سعيد بن رحمة، وزملائه في برينتفورد، الفوز بمباراتهم المقبلة أمام برنسلي، وتوقع خسارة ويست بروميتش، لتحقيق الصعود دون خوض مباريات “البلاي أوف”.