بن رحمة وبن طالب ضمن قائمة أفضل المراوغين والممررين العرب في أوروبا

تواجد الدوليان الجزائريان السعيد بن رحمة ونبيل بن طالب، ضمن قائمة أفضل اللاعبين العرب الأكثر تحقيقا للمراوغات والتمريرات الناجحة، في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

وحسب موقع “صوفا سكور” المتخصص في الإحصائيات، فقد جاء قائد نادي أنجي الفرنسي، نبيل بن طالب، في المركز الثاني، بـ41 مراوغة ناجحة في الليغ 1.

كما تواجد بن طالب، في المركز الثاني، في قائمة اللاعبين العرب الأكثر تحقيقا للتمريرات الناجحة برصيد 1190 تمريرة ناجحة.

كما نجم نادي واست هام، السعيد بن رحمة، في المركز الثالث برصيد 35 مراوغة ناجحة في البريميرليغ الإنجليزية.