بن رحمة وجها لوجه مع بوداوي في قمة ليون ونيس

يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، أمسية اليوم الأحد، رفقة ناديه ليون، مواطنه هشام بوداوي، وناديه نيس، لحساب الليغ 1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي ليون الفرنسي، عبر حسلبهم الرسمي على منصة “X”، التشكيلة الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسم بن رحمة.

في المقابل تواجد الدولي الجزائري الآخر، هشام بوداوي، في التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها ناديه نيس مواجهة ليون.

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع نادي ليون، بالضيف، فريق نيس، تدخل ضمن الجولة الـ13 من الليغ1 الفرنسية.

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter Nice 👊🔴🔵#OLOGCN pic.twitter.com/wYJh1v0xZh — Olympique Lyonnais (@OL) December 1, 2024