بن رحمة وويستهام يودعان الدوري الأوروبي من المربع الذهبي

ودع سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة رفقة فريقه ويستهام يونايتد الانجليزي منافسة كأس الدوري الأوروبي.

النادي اللندني تعرض للإقصاء على يد المُضيف أنتراخت فرانكفورت الألماني في الدور نصف النهائي.

حيث انتهى لقاء الذهاب بتفوق الألمان بهدفين لهدف وحيد بينما كرروا فوزهم سهرة اليوم في لقاء العودة بهدف يتيم دون رد.

كما عرفت هاته المواجهة مُشاركة بن رحمة بديلا في الدقيقة 74 مكان بابلو فورنالاس وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 81.