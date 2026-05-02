بن رحمة و بن دبكة هدافان ويفترقان على نتيجة التعادل

خطف الدوليان الجزائريان، سعيد بن رحمة، وسفيان بن دبكة، اليوم السبت، الأضواء، بعدما كانا هدافي المواجهة التي جمعت بين نادي نيوم ونادي الفتح، ضمن الجولة 31 من دوري روشن السعودي، والتي انتهت على وقع التعادل بهدفين لمثلهما.

ودخل سعيد بن رحمة اللقاء بقوة، حيث افتتح باب التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية، بتسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء، مانحاً التقدم لفريقه نيوم.

وواصل لاعب “الخضر” تألقه خلال اللقاء، مقدماً مردوداً مميزاً نال على إثره تنقيط 8.4، قبل خروجه في الدقيقة 89.

ورفع بن رحمة رصيده إلى 08 أهداف هذا الموسم، و7 تمريرات حاسمة في 27 مباراة.

رد الفتح في الشوط الثاني، حيث قلص مراد باتنة الفارق في الدقيقة 66، قبل أن يظهر سفيان بن دبكة في الدقيقة 85، مسجلاً هدف التعادل لفريقه.

وشارك بن دبكة في كامل أطوار اللقاء، وقدم أداءً قوياً استحق عليه تنقيط 7.9، رافعاً رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم في 27 مباراة، إضافة إلى تمريرة حاسمة.

وبهذا التعادل، رفع نادي نيوم رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، فيما بلغ نادي الفتح 33 نقطة في المركز الثاني عشر، في سباق لا يزال مفتوحاً على عدة احتمالات مع اقتراب نهاية الموسم.