بن رحمة “يؤهل” ويستهام ويطرد محرز خارج كأس الرابطة

قاد سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فريقه ويستهام يونايتد لبلوغ ربع نهائي منافسة كأس الرابطة الانجليزية.

وتغلب ويستهام على ضيفه مانشستر سيتي بملعب لندن الأولمبي بضربات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الرسمي بدون أهداف في لقاء الدور ثمن النهائي.

ووقع بن رحمة ركلة الجزاء الخامسة في سلسلة ضربات الترجيح، وذلك بعد دخوله بديلا في الدقيقة ال62.

ومن جانب السيتي شارك رياض محرز أساسيا قبل أن يستبدله غوارديولا باللاعب فيل فودين.