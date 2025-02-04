بن رحمة يبدأ مشواره مع نيوم بتعادل أمام الجبيل

شارك الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، اليوم الثلاثاء، في أول مباراة له مع ناديه الجديد، نيوم، الناشط في الدرجة الثانية السعودية (دوري يلو).

وذلك في مواجهة نادي الجبلين، في إطار الجولة الـ20 من “دوري يلو”، التي انتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

وخاض لاعب أولمبيك ليون السابق، هذه المواجهة أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ82.

ورغم التعادل، يواصل فريق نيوم تصدّر “دوري يلو”، برصيد 38 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف نادي الحزم.

للإشارة، أدرج نادي نيوم، بنداً في عقد بن رحمة من أولمبيك ليون، تلزمه بشراء عقد اللاعب. في حال تحقيق الصعود إلى دوري روشن (الدرجة الأولى).