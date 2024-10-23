بن رحمة يبدي تحمسه لمواجهة بشكتاش

تحدث الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، عن مباراتهم المقبلة في منافسة الدوري الأوروبي، والتي ستجمعهم بفريق بشكتاش التركي.

وصرّح بن رحمة، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية: “هذه المنافسة تجذبنا نحو الأعلى، في التدريبات الكل يقدم أفضل ما لديه، وهذا أمر جيد”.

كما أضاف بخصوص كثافة المنافسة: “عندما تحب كرة القدم، توالي المباريات أمر جيد، نعمل، ونتعلم من كل مباراة، ونحن سعداء”.

وتابع سعيد بن رحمة،: “عندما يتعلق الأمر بالأوروبا ليغ، سيكون بامكانك لعب مباراة كل يومين، إذا تطلب الأمر ذلك”.

يذكر أن سعيد بن رحمة، وناديه أولمبيك ليون، يستقبلون، غدا الخميس، نادي بشكتاش التركي، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.