بن رحمة يبصم على أول تمريرة حاسمة في “الأوروبا ليغ”

بصم الدولي الجزائري ولاعب أولمبيك ليون، سعيد بن رحمة، على أول تمريرة حاسمة مع فريقه في منافسة “أوروبا ليغ”.

وشارك لاعب الخضر، بديلاً، في مواجهة مواطنه، ياسين بن زية، لاعب كاراباخ الأذربيجاني، اليوم الخميس.

وقدم بن رحمة، تمريرة الهدف الثالث لصالح فريقه، في الدقيقة الـ68 من المباراة التي تندرج ضمن الجولة الخامسة من منافسة “أوروبا ليغ”.

فيما قدم الدولي الجزائري، ياسين بن زية، أداءً متوسطاً في المواجهة التي خاضها أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ74. وانتهت بفوز ليون على كاراباخ بأربعة أهداف مقابل واحد.

للإشارة، وصل سعيد بن رحمة إلى مساهمتين تهديفيتين هذا الموسم في “أوروبا ليغ”. بتمريرته الحاسمة أمام كاراباخ. إذ سبق له تسجيل هدف أمام أولمبياكوس اليوناني في الجولة الأولى من المنافسة.