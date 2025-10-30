 بن رحمة يبصم على ثنائية ويقود نيوم لتحقيق فوز مثير

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، فريقه نيوم إلى تحقيق فوز مثير بتسجيله ثنائية في شباك نادي الخلود. خلال المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة. لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح بن رحمة باب التسجيل في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول. قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والستين، مؤكدا عودته إلى مستواه.

ويعَدُّ هذا الفوز خطوة مهمة لفريق نيوم في مشواره بالدوري، ومنح الأداء المميز لبن رحمة دفعة معنوية كبيرة بعد توقيعه على أول أهدافه في البطولة هذا الموسم. ما يعزز طموحه لمواصلة التألق في الجولات القادمة.

للإشارة، انتهت المباراة بفوز نيوم بثلاثية مقال هدف واحد في لقاء ضمن الجولة السابعة.