بن رحمة يبصم على “دوبلي” ويقود نيوم بخطى ثابتة للصعود إلى دوري روشن

تمكن المهاجم الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، اليوم الخميس، من تسجيل هدفين رفقة فريقه نيوم، في مواجهة نادي الطائي. لحساب الجولة الـ27 من دوري يلو السعودي (الدرجة الثانية).

وخاض لاعب الخُضر، السعيد بن رحمة، كامل أطوار هذه المواجهة. وسجل هدفين في الدقيقتين الـ10 والـ50 من زمن المباراة التي انتهت بفوز نيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووصل السعيد بن رحمة إلى المساهمة التهديفية الرابعة مع نادي نيوم في 9 مباريات خاضها هذا الموسم (3 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة).

وبهذا الفوز، رفع نادي نيوم رصيده إلى 60 نقطة بفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني نادي الحزم. ويقترب أكثر من الصعود إلى دوري روشن السعودي (الدرجة الأولى).