بن رحمة يبعث رسالة مُشفرة لمدربه

بعث الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، رسالة مُشفرة لمدربه دايفيد مويز، من خلال مُباشرته التحضيرات للموسم الجديد على إنفراد، رغم أنه يتواجد في فترة عطلة.

وظهر الجناح الطائر يعمل تحت إشراف مُحضر بدني خاص، وهو ما يوضح عزمه على العودة بعقلية جديدة مع واست هام في الأيام القليلة القادمة، والحصول على مكانة أساسية دائمة، عكس ما كان عليه الحال الموسم الماضي.

وإعتبر الإعلام البريطاني، بأن صاحب المُراوغات السحرية، وجه رسالة مُباشرة للتقني الأسكتلندي الذي كان قد إنتقده في وقت سابق، وإعتبره كسولا بعض الشيء في العمل.