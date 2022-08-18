بن رحمة يتألق بتمريرة حاسمة في تصفيات كأس المؤتمر الأوروبي

شارك الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بديلا مع فريقه ويست هام أمام فيبورغ الدنماركي، اليوم الخميس. في منافسة دوري المؤتمرات الأوروبي.

وكان بن رحمة وراء تمريرة حاسمة في الفوز بثلاثية مقابل واحد امام الخصم الدنماركي بملعب لندن الأولمبي.

كما قام بن رحمة بمراوغة على طريقة اللاعبين البرازيليين لمدافع فيبورغ قبل أن يمرّر إلى قنّاص ويست هام الذي عزّز رصيده التهديفي.

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