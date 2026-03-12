بن رحمة يتألق مجددًا مع نيوم ويصنع هدفًا رائعًا أمام التعاون

واصل الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، تقديم عروضه المميزة مع نادي نيوم، بعدما بصم، اليوم الخميس، على تمريرة حاسمة خلال مواجهة فريقه أمام التعاون ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن.

وشارك لاعب “الخُضر” أساسياً في لقاء انتهى بالتعادل (2-2)، إذ لعب إلى غاية الدقيقة الـ85، وقدم تمريرة الهدف الثاني لفريقه بعد لقطة فنية جميلة راوغ فيها دفاع المنافس قبل أن يمنح كرة حاسمة لزميله لاكازيت.

وحسب إحصائيات موقع “صوفا سكور SofaScore”، نال بن رحمة تنقيطًا جيدًا بلغ 7.4 نظير الأداء الذي قدّمه خلال المباراة.

وخاض بن رحمة مع نيوم هذا الموسم: 21 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة. ويؤكد اللاعب من خلال هذه الأرقام دوره المؤثر في تشكيلة نيوم، إذ يواصل تقديم الإضافة الهجومية وصناعة الفارق في مباريات فريقه خلال الموسم الحالي.

سعيد بن رحمة مهّد الطريق لألكساندر لاكازيت 🎁⚽️#دوري_روشن_السعودي | جولة #يوم_العلم pic.twitter.com/8VyMFdkSkc

— دوري روشن السعودي (@SPL) March 12, 2026