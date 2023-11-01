بن رحمة يتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا

تأهل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة رفقة فريقه ويست هام إلى الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وجاء ذلك، بعد الفوز أمام نادي أرسنال في الدور 16 من الكأس بملعب “لندن الأولمبي”، بثلاثية نظيفة.

و قدم سعيد بن رحمة مستوى متوسط خلال اللقاء، رغم الفوز الكبير و حسم التأهل، قبل أن يُستبدل في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وقد تُفيد المشاركة الأساسية لسعيد بن رحمة كثيرا، خاصة و أنه مقبل على التربص الذي سينطلق بعد اسبوعين رفقة الخضر استعدادا لتصفيات كأس العالم.

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