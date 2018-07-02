بن رحمة يتجه لخوض تجربة في التشامبين شيب

قرر الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، خوض تجربة جديدة في مشواره الكروي، بعيدا عن الدوري الفرنسي، وناديه شاتورو.

وكشفت موقع “Nice-Matin” الفرنسي، أن نادي برينتفود، الناشط في التشامبين شيب الإنجليزية، تمكن من إقناع نادي نيس الفرنسي، للظفر بخدمات بن رحمة.

وأكد وكيل أعمال الدولي الجزائري، أن بن رحمة، تلقى العديد من العروض من أندية فرنسية، لكنه فضّل خوض تجربة جديدة في إنجلترا.

يذكر أن سعيد بن رحمة، تألق الموسم الماضي رفقة نادي شاتورو، في الليغ2 الفرنسية، أين لعب على شكل إعارة من ناديه الأصلي نيس الفرنسي.