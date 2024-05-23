بن رحمة يتحدى البياسجي في نهائي كأس فرنسا

سيكون الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، رفقة فريقه أولمبيك ليون، اليوم الخميس، أمام موعد مهم لختم الموسم الكروي الجاري بأفضل طريقة.

عند مواجهة بطل الدوري الفرنسي “الليغ1” نادي باريس سان جيرمان، في نهائي كأس فرنسا، بداية من الساعة الثامنة مساء، بملعب “بيير موغوي”.

ومن المنتظر، أن يقحم مدرب “لوال” بيير ساج، لاعبه الدولي الجزائري كأساسي في هذه المواجهة، نظرا للمستويات الراقية التي قدمها لاعب الخضر مع الفريق في النصف الثاني من الموسم، وساهم في تأهله إلى “الأوروبا ليغ” الموسم المقبل. بعد أن قدم 6 مساهمات تهديفية بثلاث أهداف وثلاث تمريرات حاسمة من أصل 13 مواجهة خاضها في “الليغ1”.

أما في منافسة الكأس، قدم بن رحمة تمريرة حاسمة واحدة، في مواجهة نصف النهائي أمام فالنسيان، التي عرفت فوز ليون بثلاثية نظيفة.

يجدر الإشارة، سيخوض لاعب الخضر بن رحمة، ثاني نهائي في مسيرته الكروية، حيث سبق للاعب واست هام السابق، أن توج بلقب “دوري المؤتمرات” الموسم الماضي 2022.2023.