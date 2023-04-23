بن رحمة يتصدر التشكيلة الأساسية لويست هام أمام بورنموث

يخوض النجم الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، مباراة الجولة الـ32 من البريمريغ، رفقة ناديه ويست هام، في مواجهة مضيفهم بورنموث.

ويجل بن رحمة، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، حسب ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للفريق.

كما يحمل الدولي الجزائري آمال جماهير ويست هام، لتحقيق الفوز بهذه المواجهة، بالنظر للفورمة العالية التي يتواجد عليها.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يعد أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف ضمن تشكيلة ناديه ويست هام، هذا الموسم.