بن رحمة يتصدر التشكيلة المثالية للشامبيون شيب

أختير الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، لاعب نادي برينتفورد الإنجليزي، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع في الشامبيون شيب.

وجاء إختيار، سعيد بن رحمة، ضمن هذه القائمة، نظير ما قدمه في مواجهة نادي كوينز بارك، ضمن الجولة الـ27، من الشامبيون شيب.

ومنح موقع “هوسكورد” العالمي، المختص في الإحصائيات، علامة (8.3/10) للدولي الجزائري، نظير مردوده، في هذه الجولة.

يذكر أن سعيد بن رحمة، قاد فريقه للفوز على كوينز بارك، بعد تسجيله للهدف الأول في هذه المواجهة، والتي انتهت بنتيجة 3-1، لصالح برينتفورد.