بن رحمة يتصدر التشكيلة المثالية للشامبيون شيب

وجاء إختيار، سعيد بن رحمة، ضمن هذه القائمة، نظير ما قدمه في مواجهة نادي كوينز بارك، ضمن الجولة الـ27، من الشامبيون شيب.

ومنح موقع “هوسكورد” العالمي، المختص في الإحصائيات، علامة (8.3/10) للدولي الجزائري، نظير مردوده، في هذه الجولة.

يذكر أن سعيد بن رحمة، قاد فريقه للفوز على كوينز بارك، بعد تسجيله للهدف الأول في هذه المواجهة، والتي انتهت بنتيجة 3-1، لصالح برينتفورد.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship Team of the Week — @BCFC are the dominant side in this XI with 3⃣ representatives on the back of their hard-fought 2-1 win at Luton on Saturdayhttps://t.co/7094SxKrhN pic.twitter.com/sU89IkuT21

— WhoScored.com (@WhoScored) January 13, 2020