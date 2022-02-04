بن رحمة يتضامن مع الطفل المغربي “ريان” ويطالب بالدعاء له

تفاعل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب واست هام الإنجليزي، مع قضية الطفل المغربي “ريان” مبديا تضامنه معه.

ونشر بن رحمة، اليوم الجمعة، عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، صورة للطفل المغربي “ريان”.

كما أرفق الدولي الجزائري هذه الصورة برسالة، طالب من خلالها الجميع بالدعاء للطفل “ريان” للنجاة من محنته.

وتأتي هذه الخرجة من سعيد بن رحمة، على خطى مواطنيه رياض محرز، وسفيان فيغولي، اللذان أبديا بدورهما تضامنهما مع “ريان”.