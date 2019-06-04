بن رحمة يتعافى من الإصابة ويستأنف التدريبات لوحده

عاد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة لمُلامسة الكرة، بعد أسابيع من تلقي العلاج بعد إصابته تلقاها في الكاحل مع “برينتفورد”.

وقام الجناح الطائر بوضع فيديو على “الستوري” الخاص به في حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، وهو يتمرن وحيدا.

وتواجد المُتألق في “التشامبين تشيب” في فرنسا، مُشيرا بأن مُشكله أصبح من الماضي وبأنه يعمل الآن على إسترجاع لياقته البدنية.

يُذكر بأن خريج مدرسة “نيس” ضيع فُرصة المُشاركة في الكان بسبب هذه الإصابة، في سيناريو مؤسف بالنسبة للجناح الطائر الصاعد.