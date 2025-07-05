بن رحمة يتعرّف على مدربه الجديد في نادي نيوم

أعلن نادي نيوم السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، اليوم السبت، عن تعاقده الرسمي مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه.

ليكون على رأس العارضة الفنية للفريق انطلاقًا من الموسم الكروي الجديد.

ويُعد غالتييه (58 عامًا) من الأسماء البارزة في عالم التدريب، وسبق له قيادة أندية كبيرة في فرنسا مثل باريس سان جيرمان، ليل، ونيس، كما خاض تجربة قصيرة في قطر مع نادي الدحيل، قبل أن ينفصل عنه في ماي الماضي.

بالتحاقه بنادي نيوم، سيشرف غالتييه على مجموعة تضم عدة أسماء لامعة، من بينها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، الذي سيكون أمام فرصة جديدة للعمل تحت قيادة مدرب بخبرة أوروبية كبيرة.

ويُتوقّع أن يساهم هذا التعاقد في منح دفعة فنية قوية للاعب الخضر الذي يسعى لإثبات نفسه في دوري روشن الموسم المقبل.