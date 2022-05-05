بن رحمة يتلقى أخبارا سارة قبل قمة “اليوروباليغ” 

تلقى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أخبارا مفرحة بشأن مشاركته اليوم رفقة فريقه ويست هام أمام فرانكفورت في نصف نهائي دوري “اليوروباليغ”.

وقال موقع “ويست هام زون” المقرب من النادي اليوم. ان المدرب مويس سيعتمد بنسبة كبيرة على مهاجم الخضر أساسيا و التضحية بزميله الأرجنتيني مانويل لانزيني.

كما تطرّق المصدر إلى نقاط قوة بن رحمة خاصة من الجانب الهجومي. التي قد تصنع الفارق في قمة اليوم التي تجري بملعب “دوتش بانك بارك”.

ومن المنتظر. أن يشارك بن رحمة لأول مرة في مشواره الكروي في هذا الدور من المنافسة الأكثر تشويقا بعد رابطة الأبطال الأوروبية.

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