بن رحمة يتلقى أخبارا سارة قبل موعد ليفربول

رشّح الإعلام البريطاني مشاركة الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أساسيا في مواجهة ليفربول اليوم ضمن الجولة 11 لـ “البريمرليغ”.

كما قالت أن بن رحمة يملك فرصة خيالية للتألق وصنع الحدث، في حالة قيادة فريق ويستهام للإطاحة بليفربول. ولم يخسر ليفربول أي مباراة له في الموسم الجاري.

كما قال المدرب مويس في المؤتمر الصحفي حسب “الدايلي ميل” اليوم الأحد “يجب على بن رحمة وأنطونيو وغارود بوين الإستمرار في تألقهم”.

وأضاف “العمل بكل جهد لتحقيق نتائج جيد، يجب عليهم الإستمرار لتعزيز رصيدهم التهديفي”.

يذكر، أن مهاجم “الخضر” يملك فرصة تحقيق إنجاز جديد له، بالرفع من سجله التهدفي.

ويتواجد الجزائري في المركز الرابع ضمن هدافي أورباليغ بثلاثة أهداف، تضاف إلى ثلاثيته في الدوري الإنجليزي.

وتعتبر قمة ملعب “لندن الأولمبي” أخر لقاء لبن رحمة قبل التوجه للقاهرة للعب مباراة المنتخب الوطني أمام جيبوتي في منافسة تصفيات مونديال قطر.