بن رحمة يتلقى إنذار بعد إهدائه هدفا لوالده المتوفى

تلقى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب نادي بيرنتفورد الإنجليزي، إنذارا خلال مواجهة هال سيتي، بعد اهدائه هدفا لوالده المتوفى مؤخرا.

وشارك سعيد بن رحمة، أساسيا كعادته، اليوم السبت، في مواجهة هال سيتي، أين تألق في الدقيقة الـ12 بتوقيعه الهدف الأول لصالح بيرنتفورد.

وبعد تسجيله للهدف، أظهر الدولي الجزائري قميصه الداخلي، أين كتب إهداء لوالده المتوفى مؤخرا، بعبارة “أحبك أبي”.

وتلقى سعيد بن رحمة، إنمذار من حكم المباراة (بطاقة صفراء)، بعد هذه اللقطة، بسب نزعه القميص، وهو ما يخالف قوانين كرة القدم.