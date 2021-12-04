بن رحمة يتلقى رسالة مشفرة من مدربه مويز

غاب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، عن التشكيلة الأساسية لناديه واست هام، والتي ستواجه اليوم السبت نادي تشلسي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي واست هام، التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستخوض هذه المباراة، حيث شهدت غياب اسم بن رحمة.

كما فضل المدرب دفيد مويز، الاحتفاظ بلاعبه الدولي الجزائري، على دكة البدلاء، مع امكانيه اقحامه كبديل.

وتعتبر هذه رسالة مشفرة من دفيد مويز، لسعيد بن رحمة، لحثه على استعادة مستواه الحقيقي، بالنظر لتراجعه في المباريات الماضية.

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وابدت لاعبة المنتخب الإنجليزي فارا ويليامز إعجابها كثيرا لما يقدمه الدولي الجزائري مع ويستهام الإنجليزي.

وأكّدت ويليامز أن اللاعب يقدم مستويات كبيرة سيما وأنه كان احد صناع الفوز أمام ليفربول.

وقالت ويليامز لإذاعة “بي بي سي” راديو “ويستهام يملك مجموعة متماسكة، أنظروا إلى بن رحمة كيف غير طريقة لعبه”.

وأضافت “معدل الخدمة التي يقدمها بن رحمة في الفريق عال، أصبح يلعب كما يطلب منه المدرب مويس”.

وعن تغيير أسلوب لعب الجزائري قالت متوسطة ميدان منتخب بريطانيا “أصبح يلعب للفريق كثيرا” و أضافت ويليامز “كما يستحق الثناء لما يفعله في الجانب الفردي بصراحة أصبح يدهم كثيرا كتيبة مويز”.

يذكر، أن اللاعب يتواجد رفقة المنتخب الوطني في مصر. أين يستعد رفقة زملائه لتنشيط مباراة جيبوتي الجمعة المقبل، ضمن تصفيات مونديال قطر.

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