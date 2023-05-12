بن رحمة يتوج بجائزة أفضل لاعب خلال هذا الأسبوع في دوري المؤتمرات

تُوج اللاعب الدولي الجزائري، ونادي واستهام الإنجليزي، السعيد بن رحمة، بجائزةى أفضل لاعب لهذا الأسبوع، في منافسة دوري المؤتمرات الأوروبية.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري المؤتمرات، عبر تويتر، اليوم الجمعة، تتويج اللاعب بن رحمة بالجائزة، بعد أن تم ترشيحه رفقة كل من زميله في الفريق، ريس، بالإضافة لديوف، لاعب بازل، وبراغي، من فيورنتينا.

وفاز بن رحمة، بالجائزة، بعد أن قدم مستويات جيدة في مواجهة ألكمار، أمس الخميس، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمرات.

أين سجل بن رحمة هدف فريقه الأول، ونال جائزة رجل المباراة.